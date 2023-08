Terni: dopo l’olio al Lidl, rubano batteria per auto in via Di Vittorio. Denunciata coppia

Un 21enne di origini romene (A.I.D. le sue iniziali) e una 19enne di Terni (A.B.), già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero a seguito di una rapida quanto efficace indagine condotta dalla squadra Volante della questura di Terni.

I fatti

Il tutto è partito dalla denuncia sporta dal proprietario di un’auto Fiat Panda a cui, la notte precedente, avevano rubato la batteria del veicolo che aveva parcheggiato in via Di Vittorio, nei pressi della sua abitazione. Dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, gli agenti della polizia di Stato sono risaliti alle identità dei due presunti ladri – il 21enne e la 19enne -, entrambi già noti per reati analoghi e quindi denunciati a piede libero. Di recente sono stati anche arrestati dalla Guardia di finanza per il furto di undici bottiglie di olio d’oliva presso il Lidl di via Romagna. Dulcis in fundo, il giorno precedente il furto della batteria per auto, il 21enne aveva rubato il casco di una moto parcheggiata in strada e per questo la vittima – una donna – lo aveva denunciato in questura.