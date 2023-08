Terni: rubano undici bottiglie di olio al Lidl. Arrestati due giovani

L’intervento è scattato poco prima delle ore 20 di mercoledì, presso il Lidl di via Romagna, a Terni. I finanzieri del Gruppo di Terni, impegnati in alcuni controlli in zona borgo Bovio, sono stati allertati per un probabile furto in atto presso il supermercato. E infatti, quando sono arrivati, hanno subito portato alla luce la situazione.

Scoperti dalle Fiamme Gialle

In pratica due giovani, un 21enne di nazionalità romena (A.I.D. le sue iniziali) ed una 19enne di Terni (A.B.), avevano asportato dal Lidl undici bottiglie di olio extravergine di oliva, prima nascondendole in uno zaino e poi, una volta all’esterno del supermercato, depositandole all’interno del portabagagli di una Fiat Punto di proprietà di una terza persona, un 49enne di origini romene che è stato denunciato a piede libero. Il materiale – valore circa 100 euro – è stato poi riconosciuto dal capo area del supermercato e quindi restituito.

Arresto e convalida

Per i due giovani è scattato l’arresto in flagranza di reato – furto aggravato – e giovedì, di fronte al giudice Francesco Maria Vincenzoni, si è tenuta l’udienza di convalida. Il tribunale di Terni ha inteso convalidare i due arresti eseguiti dai finanzieri ternani, disponendo per entrambi alcuni obblighi: di firma, di dimora a Terni e di restare in casa fra le ore 20 e le 8 del mattino seguente. I due erano difesi dagli avvocati Federica Grimani, Tommaso Filidei e Lorella Gelosi. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 20 novembre: probabilmente accederanno ad un rito alternativo.