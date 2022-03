Via Papa Benedetto III Terni: ponte riaperto

Mesi di lavoro, qualche disagio per i cittadini dell’area e opera completata. Ha riaperto mercoledì mattina il ponte di via Papa Benedetto III a Terni: ne dà notizia il consorzio di bonifica Tevere-Nera. La struttura è ora di circa due metri più larga rispetto a quella precedente.

Il collegamento

Il consorzio spiega che la riapertura del ponte – si trova all’intersezione tra via Liutprando e via San Valentino – c’è stato con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia: «Il collegamento è di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, e in tanti attendevano di poter ripercorrere il ponte.

Nell’ambito dello stesso cantiere, che riguarda l’adeguamento del Fosso di Stroncone, è stata rinnovata anche la passerella pedonale di collegamento tra via Liutprando e via San Valentino». Il collaudo statico con carico c’era stato poco più di due settimane fa alla presenza dell’ingegnere Barbara Leli (capo settore lavori) e Carla Pagliari, direttore unico del consorzio. La demolizione del vecchio ponte c’era stato in avvio di 2022.