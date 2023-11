Terni: dramma a Cospea. Donna si toglie la vita

Tragedia nella prima serata di giovedì nel quartiere Cospea, a Terni. Una donna di circa 55 anni di età ha perso la vita dopo essersi gettata dalla finestra della propria abitazione, posta al quinto piano di un palazzo. Per la poveretta, sono purtroppo risultati inutili i soccorsi portati dagli operatori del 118. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri ma in merito alla dinamica del drammatico gesto – la donna sembra soffrisse di depressione – non ci sarebbero dubbi. L’accaduto è stato portato all’attenzione anche dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso.

