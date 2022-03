Terni: due giovanissimi investiti da un’auto in viale Brin

Incidente stradale nella prima mattinata di sabato, poco dopo le ore 8, all’inizio di viale Brin, a Terni. Un punto dove gli investimenti di pedoni non sono purtroppo una novità e dove nel luglio del 2021 venne falciata la 79enne ternana Marisa Virgili, poi morta tre giorni dopo all’ospedale di Terni.

Ennesimo incidente

Questa volta sono stati investiti due giovanissimi: un ragazzo di 17 anni residente a Lugnano in Teverina e una ragazza di 20 (R.I. le sue iniziali) di Terni. L’auto che li ha colpiti è una Lancia Y condotta da un’altra giovane di 21 anni (C.J.) residente a Terni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale i due feriti per gli accertamenti e le cure del caso: nonostante il violento impatto, erano coscienti. Al lavoro anche gli agenti della polizia Locale ternana con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi.