Terni: due incidenti in poche ore lungo la ‘discesa’

Due incidenti stradali nel giro di un paio d’ore, entrambi nel primo pomeriggio di martedì a Terni e nello stesso punto. Sono accaduti all’altezza della ‘discesa’ che collega via Eroi dell’Aria e viale Borzacchini, direzione centro. In quel tratto, ogni volta che piove – ma può accadere anche con il fondo stradale asciutto – le auto vedono aumentare il rischio di sbandare e finire contro il guardrail. L’eterna diatriba se serva la massima attenzione quando si guida, specie in quel punto, o se il fondo stradale/conformazione contribuiscano al pericolo, è sempre aperta anche se entrambe le posizioni potrebbero essere corrette (la prima lo è senz’altro). Il primo sinistro di martedì pomeriggio è stato un tamponamento, il secondo è stato invece autonomo. In tutti e due i casi non ci sarebbero feriti. Ma il problema resta.

Condividi questo articolo su