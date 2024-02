Terni: due tabaccherie assaltate in pochi minuti. Esercente colpito al volto e ferito

Due tentate rapine in serie, una dietro l’altra, poco dopo le ore 19 di mercoledì a Terni. Nel mirino dei malviventi, forse gli stessi in entrambi i casi, altrettante tabaccherie. La prima, in via Milazzo nel quartiere di San Giovanni. La seconda in via Gramsci, a pochi passi dall’Ipercoop, che ha portato al ferimento dell’esercente, colpito al volto con un pugno. Dopo gli interventi sul posto della polizia di Stato, con la squadra Volante, sono partite le indagini della squadra Mobile per ricostruire l’accaduto nel dettaglio e risalire, fra testimonianze ed eventuali immagini disponibili, agli autori dei due gravi episodi che non hanno comunque visto l’uso né l’esibizione di armi. In via Milazzo si è presentato un soggetto con il volto coperto e in mano una busta. Minacciando il titolare, gli avrebbe intimato di consegnare soldi e gratta e vinci ma l’uomo non si è fatto intimorire e, alzatosi in piedi, è riuscito a mettere in fuga il soggetto, peraltro inseguendolo per alcuni metri prima che riuscisse a dileguarsi. Pochi minuti dopo, più o meno la stessa scena fra i palazzi di via Gramsci. Un uomo è entrato con le stesse modalità nella tabaccheria e, quando ha capito che anche in questo caso la rapina sarebbe andata ‘a vuoto’, ha colpito l’addetto con un pugno al volto, causandogli ferite – in particolare alla bocca – che sono state poi medicate dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Anche qui, immediata la fuga. E la prima ipotesi è che all’esterno, in entrambi i casi, ci fosse un complice in auto ad attendere il soggetto. Fra i testimoni, c’è chi avrebbe parlato di una Fiat Punto ma si tratta di elementi al vaglio degli inquirenti. Di certo c’è che dopo la doppia tentata rapina, le forze dell’ordine hanno setacciato in lungo e in largo il territorio cittadino, a caccia degli autori. Una ricerca che finora non ha prodotto risultati ma che – si spera – potrebbe, con i tempi necessari in questi casi, consentire l’individuazione dei due rapinatori. Intanto, dopo l’intervento dei giorni scorsi, è tornato sul tema sicurezza il segretario cittadino della Lega, Devid Maggiora: «La sicurezza a Terni rappresenta una grande criticità per i cittadini e per i proprietari di negozi e attività economiche, sempre più spesso vittime di furti, rapine o episodi di vandalismo. Un fenomeno preoccupante che non risparmia nemmeno scuole e abitazioni private. L’amministrazione comunale dovrebbe fare di più – osserva -, iniziando dall’essere più presente in città e ascoltando le necessità del territorio, così da mettere in campo soluzioni efficaci alla risoluzione delle problematiche esistenti. Servono più telecamere di sorveglianza, più agenti di polizia Locale e maggior coordinamento con le forze dell’ordine».

