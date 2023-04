Terni e le edicole, c’è ancora chi ci punta: nuova ‘vita’ per quella di borgo Bovio

di S.F.

In quanti spenderebbero dei soldi – ne servono un bel po’ – in questo fase storica per prendersi un’edicola? Difficile dirlo ma, in linea di massima, con ogni probabilità non molti. Di strutture in vendita ce ne sono diverse sul territorio e per l’unica presente nell’area di borgo Bovio, in via Tre Venezie, c’è stato l’esito positivo: lunedì è stata depositata al Suape l’apertura grazie all’investimento di un 44enne ternano, Emiliano, già in passato protagonista con la stessa tipologia di attività in viale Cesare Battisti. Evitata dunque la chiusura dell’edicola in un quartiere con una densità abitativa più che rilevante. Resta il fatto che tra la concorrenza dell’online e il decremento delle vendite dei cartacei nel corso degli anni, la situazione non è proprio delle migliori in termini generali. Il tema è chiaramente nazionale.

