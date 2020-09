«Terni e Perugia, due sedute congiunte»

«L’incontro di questa mattina (mercoledì, ndR) con il presidente del consiglio comunale di Perugia Nilo Arcudi ha toccato diversi temi, tra questi la decisione di dar luogo a sedute congiunte dei consigli comunali di Terni e Perugia per discutere insieme dei problemi di maggior rilievo che accumunano le nostre due realtà, affinchè questi temi abbiano maggiore presa sia nei confronti della Regione che del Governo. Pensiamo alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, allo sviluppo industriale, ai trasporti». A parlare è il presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti, al termine della riunione che si è tenuta a Perugia, a palazzo dei Priori.

Due sedute in programma

«Ci saranno due incontri – prosegue Ferranti -, uno nella nostra città e uno a Perugia. Inviteremo anche il rappresentante dell’Anci per i piccoli comuni in quanto non pensiamo ad un’alleanza tra le grandi città ma ad una azione congiunta dei consigli comunali umbri, affinchè la voce delle assemblee cittadine possa essere meglio ascoltata. Per preparare questa seduta congiunta Perugia-Terni a breve si metteranno a lavori entrambi gli uffici di presidenza. La riunione di oggi – prosegue – ha toccato anche tutta la fase della gestione emergenziale legata al Covid-19. Con il presidente Arcudi mi sono confrontato spesso arrivando sempre ad una condotta comune, tesa a tutelare la salute di tutti i membri del consiglio e di tutti i partecipanti ai lavori, cosa che siamo riusciti a condurre in porto. Ora ci sono le condizioni per un ritorno alle sedute dal vivo, dopo una lunga fase da remoto, fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza, dell’utilizzo delle protezione individuali e dell’assenza di pubblico che potrà comunque seguire i lavori del consiglio comunale tramite streaming. In questa modalità si terrà la seduta di martedì prossimo, dedicata al question time. Ringrazio il presidente Arcudi per l’ospitalità e per la stampa della città di Perugia, sarò lieto di contraccambiare quanto prima».