Festa grande giovedì 4 settembre al centro commerciale ‘Le Fontane’ di Terni nord per l’inaugurazione del nuovo supermercato Eurospin che vede in campo l’imprenditrice Franca Saveri e i due suoi soci, Gianluca Petigliani e Alberto Mascherucci. Al taglio del nastro erano presenti autorità locali e molti cittadini. Il vescovo della diocesi d Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu, ha portato la sa benedizione. Tra i presenti, l’assessore al commercio Stefania Renzi, il presidente di Confcommercio Stefano Lupi con Maria Bruna Fabbri, il direttore di Confartigianato Michele Medori con Riccardo Picchioni, la consigliera regionale Eleonora Pace e i consiglieri comunali Stellini e Cecconi.

Una grande emozione per Franca che con i suoi 76 anni ben portati ha investito sul territorio, portando nuova occupazione con dieci dipendenti e ridando linfa ad una struttura come ‘Le Fontane’ che nel tempo ha visto chiudere alcune attività interne. Per Franca Saveri questo Eurospin è il terzo avendone già aperti altri due: in via Sant’Agape, alle spalle del teatro Verdi, e il punto vendita con affiliazione in via Eugenio Chiesa. La superficie del nuovo Eurospin si estende su circa 600 metri quadrati complessivi per la vendita, una zona gastronomia e un piccolo magazzino. C’è anche un’area giochi per bambini.

