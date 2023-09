Terni, ennesimo impatto all’incrocio Brenta-Piave: soccorsi una donna e il figlio

Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via Brenta e via Piave, a Terni. L’impatto è stato tra due autovetture: una Fiat Punto condotta da un uomo che procedeva lungo viale Brenta ed una Ford B-Max che percorreva via Piave in direzione centro. In seguito al sinistro sono stati soccorsi le due persone a bordo della Ford, una donna e il figlio minorenne; illeso il conducente della Punto. Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia di Locale, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

Condividi questo articolo su