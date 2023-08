Terni: esce per fare due passi a Ferragosto e muore al parco di viale Trento

Era uscito di casa, nel pomeriggio di martedì 15 agosto, per fare due passi nel vicino parco di viale Trento, a Terni. Quando verso l’ora di cena i familiari non lo hanno visto rientrare, hanno dato l’allarme e si sono messi a cercarlo. La tragica scoperta è avvenuta all’alba di mercoledì, intorno alle ore 4. L’uomo, il ternano B.L. di 68 anni, giaceva ormai senza vita accanto ad una panchina dell’area verde, a pochi metri da viale Trento e non distante dall’abitazione dove viveva con i suoi cari. Il 68enne è stato trovato nei pressi di un piccolo canale, dove sarebbe caduto in seguito al malore che lo ha colpito senza lasciargli scampo. Da quanto appreso, era solito trascorrere del tempo nel suo garage, facendo dei piccoli lavori, o qualche giro in zona con la sua bici. Per questo i famiiari si sono preoccupati solo quando non lo hanno visto rientrare a casa nella prima serata. Le ricerche si sono protratte fino all’alba, quando gli stessi parenti hanno notato nei pressi del parco una bici con il fanale posteriore lampeggiante acceso. Lì accanto c’era l’uomo, ormai deceduto. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni che hanno proceduto agli accertamenti di rito, alla luce dei quali l’autorità giudiziaria – nella persona del pm Andrea Claudiani – ha disposto la restituzione della salma del 68enne ai familiari per il successivo rito funebre. Ciò in ragione di un quadro del tutto chiaro.

