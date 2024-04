Terni Est: mattinata di ‘indagini’ per un’auto rubata. E la ritrovano

Macchina rubata – una vecchia Lancia Y – e nel giro di poche ore ritrovata, grazie soprattutto al genero. Il fatto è accaduto sabato a Terni. L’autovettura, di proprietà di una 69enne che abita nella zona di Tuillo, è sparita nella prima mattinata e ad accorgersene è stato il marito della donna, che pensava fosse uscita di casa. E invece lei era dentro e l’auto – raggiungibile solo passando attraverso una strada privata – sparita. Così ha dato l’allarme a tutti i familiari e nel giro di poco è stato postato anche un appello social su Facebook. Dopo un po’ è arrivata la telefonata di una cugina che segnalava la presenza del veicolo all’altezza di Ponte d’Oro – borgo Bovio – e a quel punto il genero della signora ha deciso di farsi un giro in zona nella speranza di incrociare il veicolo. Cosa che è puntualmente avvenuta poco dopo nei pressi di Rocca San Zenone. L’uomo sperava di riuscire a fermare l’auto – a bordo ha poi riferito che c’erano due giovanissimi – ma inizialmente ne ha perso le tracce. Poi i due ragazzi sono ricomparsi poco distanti e a piedi, in via Tre Venezia. A quel punto – erano le 12.30 circa – sul posto, allertati, si sono portati i carabinieri che li hanno fermati per le necessarie verifiche. E l’auto è stata ritrovata all’altezza di Rocca San Zenone, ‘sana e salva’. Il resto sono indagini sul fatto, su chi siano i responsabili, se sia stata una bravata o altro. E il finale per la signora – il mezzo sarà anche datato ma molto utile per i giri di ogni giorno – è stato lieto.

