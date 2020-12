Terni, estorsione verso il padre e la sorella: arrestato 36enne

Minacce e violenze, nei confronti del padre 71enne e della sorella, per costringerli a recarsi allo sportello Postamat di via della Bardesca e prelevare 60 euro da consegnargli. Questo il cuore della triste vicenda che giovedì pomeriggio, a Terni, ha portato all’arresto per estorsione di un ternano di 36 anni (C.A. le sue iniziali), ora ristretto nel carcere di vocabolo Sabbione. Ad intervenire, su richiesta del padre dell’uomo, sono stati i carabinieri del Nor di Terni che, dopo aver controllato a distanza il prelievo di denaro e la consegna, sono intervenuti bloccando il 36enne e restituendo i soldi al padre, in un contesto – comunque – di profonda esasperazione per le frequenti condotte del soggetto nei confronti dei familiari.

