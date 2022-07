Terni esulta per Foconi 4° trionfo mondiale per il fiorettista

Terni può esultare per il ‘suo’ campione mondiale. Sì, perché Alessio Foconi torna da Il Cairo con la quarta medaglia d’oro iridata della carriera dopo quelle di Lipsia 2017 e la doppietta di Wuxi 2018: il fiorettista ha trionfato nel tardo pomeriggio in terra egiziana nella gara a squadre in compagnia di Daniele Garozzo, Tommaso Marini (eccezionale la performance del classe 2000 anconetano, il futuro è tutto nelle sue mani) e Guillaume Bianchi. ‘Double’ di gruppo perfezionato dopo la vittoria di Antalya dello scorso mese.

Il percorso azzurro e la gioia



Nessun problema per gli azzurri nelle sfide iniziali: Uzbekistan (45-31) e Brasile negli ottavi (45-17) al tappeto senza affanno. Nei quarti di finale c’è stato il confronto con la Corea del Sud, eliminato – di rimonta – per 45-30. In semifinale c’è il Giappone di Kyosuke Matsuyama, Takahiro Shikine e Kazuki Iimura: nipponici ko per 45-33 e strada spianata per il tête-à-tête con gli Stati Uniti di Alexander Massialas, Nick Itkin (il giovane statunitense inizia la contesa con il ternano dandogli un colpo involontario in viso in allungo), Gerek Meinhardt e del 18enne Chase Emmer. Per il classe ’89 dell’Aeronautica Militare 5-5 con Itkin, 5-8 con Massialas e altro 5-5 con Emmer. Alla fine gli atleti a stelle e strisce sono battuti per 45-39. Alle 19.33 può scoppiare la gioia tricolore e ternana in Egitto.

