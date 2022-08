Terni, ex banca d’Italia: offerta per utilizzo culturale. Primo step superato

di S.F.

Primo step superato e proposta di offerta irrevocabile per l’intero complesso immobiliare inviato. Procedura ancora aperta e silenzio da Roma, per il momento: si attende l’esito dell’iter avviato in primavera per la vendita dell’edificio della ex Banca d’Italia in piazza Tacito: C’è una certezza: c’è un tentativo di un gruppo di persone che ha avuto un primo semaforo verde dopo la manifestazione di interesse presentata.

Valenza culturale

Bocche cucite in Umbria e Lazio. Quasi tutte almeno. Da quanto risulta i soggetti in questione – in caso di esito positivo si andrebbe a creare una società ad hoc per lo sviluppo di restyling – hanno focalizzato l’obiettivo sul rilancio del complesso immobiliare per un utilizzo di natura culturale. Senza scopo di lucro e ricerca del profitto. Bankitalia per ora ha dato il via libera al primo ‘scoglio’ legato alla referenze bancarie e ad altri controlli preliminari, ora c’è la parte più complicata: la valutazione dell’offerta economica. Difficilmente sarà accettata una cifra inferiore ai 2,5/3 milioni di euro, ma su questo trapela poco o nulla. Da ricordare che da via Nazionale, a Roma, mesi fa avevano fatto sapere che erano pervenute più manifestazioni di interesse.

A MARZO IL VIA ALL’ITER

L’avviso riguarda la vendita in blocco per una superficie commerciale di 3.611 metri quadrati con deposito cauzionale di 100 mila euro. Oppure per singoli lotti: il primo da 2.295 con prevalente destinazione d’uso direzionale, il secondo da 1.316 mq per la componente residenziale. In questo caso l’offerta sarebbe per l’intero edificio: «L’assegnazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta valida di valore più elevato a partire dal valore minimo di congruità fissato dalla Banca, anche a seguito di eventuale sollecitazione al rialzo», la specifica nel bando. C’è ancora da attendere per l’esito.