di S.F.

Ex centro sociale Valenza di via Ippocrate, il Comune non molla. Dopo l’asta a vuoto nel 2024 per tentare la rifunzionalizzazione, palazzo Spada riprova con altra modalità: assegnazione alla direzione governo del territorio e concessione in comodato. Si parte con l’avviso per le manifestazioni di interesse.

APRILE 2024, IL PRIMO TENTATIVO: 1 EURO A METRO QUADRATO

Il bando sarà aperto solo agli enti del terzo settore – ad eccezione delle imprese sociali -, anche in raggruppamento temporaneo. L’input è in particolar modo di «individuare più soggetti disponibili all’utilizzazione dell’immobile comunale». Con i lavori di ripristino per la piena funzionalità a carico del comodatario. Durata? Si parla di 30 anni, al termine del quale «l’immobile e le eventuali strutture legittimamente realizzate, dovranno essere riconsegnate al Comune di Terni in perfetto stato di manutenzione». C’è altro.

GIUGNO 2024, ASTA DESERTA

Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del comodatario. Nonché le spese di gestione. Nel caso di unica manifestazione di interesse sarà valutato l’affidamento a trattativa privata. In ballo c’è una superficie catastale da oltre 3 mila metri quadrati comprensiva di parcheggio e fabbricato (due piani). Bene, ma quanto serve per rimetterlo in sesto? Il costo presuntivo è stimato in 150 mila euro, con mirino in particolar modo sul sistema di impermeabilizzazione. Firmano l’assessore al patrimonio Michela Bordoni, il dirigente Federico Nannurelli e il responsabile del procedimento Angelo Baroni,