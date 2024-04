Terni, ex centro Valenza via Ippocrate: 1 euro a mq, via alla gara per concessione

di S.F.

Tentativo di far ripartire l’ex sede del centro sociale Valenza in via Ippocrate, si inizia. L’input era stato approvato in giunta lo scorso novembre e ora c’è il via libera all’approvazione del bando: in ballo c’è una concessione di valorizzazione per un periodo minimo di quindici anni fino ad un massimo di cinquanta. Cifre? Nel documento firmato dal dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, si parla di un canone a base d’asta di 1 euro a metro quadrato oltre Iva e, dunque, per complessivi 880 euro al mese. C’è da metterci mano e non poco: «Gli Interventi dovranno concludersi entro quarantotto mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, – o, se inferiore al suddetto termine – secondo la tempistica indicata nella proposta progettuale presentata in sede di gara», viene specificato. In ogni caso la durata è commisurata al periodo necessario per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

La manutenzione

L’eventuale concessionario – avrà a carico la manutenzione ordinaria e straordinaria – dovrà ripristinare la funzionalità impiantistica e strutturale del fabbricato, con tanto di chance di eventuale cambio di destinazione. I parcheggi? L’uso pubblico dovrà essere mantenuto. Ad occuparsi della vicenda è in particolar modo il responsabile del procedimento, vale a dire l’architetto Angelo Baroni.