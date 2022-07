Terni, ex monastero Collescipoli: ‘sfida’ a due per la concessione

di S.F.

Per due immobili a Papigno una sola manifestazione d’interesse e partita pressoché chiusa, da ultimare con una trattativa privata con il soggetto coinvolto (l’associazione Il Castello Odv). Invece per l’ex monastero di Santa Cecilia la questione è diversa perché all’avviso pubblico del Comune di Terni hanno risposto in due: serve il bando con invito a partecipare.

Sfida a due

Tra il 7 e l’11 luglio sono in due ad aver inviato la manifestazione di interesse a palazzo Spada: la prima in ordine di tempo è stata la locale proloco, quindi in extremis – lunedì – è arrivato il materiale legato alla struttura comprensoriale Ancescao Umbria Sud Aps. Come si risolve? Semplice, con un bando. Da ricordare che si parla di un affidamento in concessione e gestione dell’immobile: in questo caso per Collescipoli è indicato un canone mensile da 2.965 euro al mese. Il dirigente responsabile è Andrea Zaccone.