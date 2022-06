Terni, ex monastero Collescipoli: 3 mila euro al mese per la concessione

di S.F.

Due piani e superficie compensata per un totale di 1.019 metri quadrati in corso dei Garibaldini, in centro nella frazione di Collescipoli. Novità in vista per il monastero di Santa Cecilia: la giunta ha dato il via libera ad un doppio passaggio, vale a dire l’assegnazione degli immobili alla direzione servizi digitali-innovazione-cultura per fini istituzionali e l’approvazione di un avviso pubblico per ricevere manifestazioni d’interesse. Mirino sulla concessione.

La cifra mensile. Chi può partecipare

La procedura è in mano al dirigente Andrea Zaccone e in seconda battuta alla collega alle attività finanziarie, Grazia Marcucci. L’avviso pubblico è aperto a tutti coloro impegnati a Terni con attività non commerciali nel campo del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale: il canone mensile è quantificato in 2.965 euro al mese. Alla base della decisione c’è la volontà di dare in concessione l’immobile a realtà associative per iniziative di carattere sociale, culturale e didattico. Nel nuovo piano delle alienazioni è stato specificato che l’ex monastero è stato ristrutturato di recente al fine di destinarlo a sede universitaria, «mai attuata». Lo stesso «viene attualmente utilizzato per eventi temporanei organizzati principalmente dall’associazionismo locale. L’utilizzo saltuario comporta una discontinua azione di manutenzione che perpetuata potrebbe causare il deperimento». Si prova con la concessione.