Terni: fa cadere scooterista, lo ‘rimprovera’ e se ne va

Incidente stradale con fuga, nel primo pomeriggio di giovedì in via Filippo Turati, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura e uno scooter con in sella un 52enne ternano. A seguito dell’impatto, quest’ultimo è finito a terra e, invece di fermarsi a prestare soccorso e mettersi a disposizione delle forze dell’ordine per i rilievi, il conducente dell’auto – sarebbe un anziano ed il veicolo una Fiat Panda di colore giallo – gli avrebbe fatto ‘notare’ che secondo lui andava troppo veloce, per poi allontanarsi rapidamente dalla scena. Lo scooterista 52enne, rimasto sull’asfalto e dolorante in ragione delle ferite riportate, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Terni in ‘codice giallo’. Ad indagare sull’accaduto saranno gli agenti della polizia Locale ternana.

