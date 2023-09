Terni: faccia a faccia con i ladri entrati nella villa. Paura, nessun ferito e ‘bottino zero’

LE FOTO

Un furto – probabilmente i due malviventi entrati in casa per rubare, pensavano che non ci fosse nessuno – diventato rapina ‘impropria’ quando il ragazzo che era all’interno, intento a giocare alla consolle, se li è trovati davanti. Momenti concitati, e di paura, nella tarda mattinata di giovedì in via delle Terre Arnolfe a Terni, fra Campomaggiore e Cesi. Verso mezzogiorno è partito l’allarme alle forze dell’ordine, sembra da una persona che al momento dell’irruzione dei ladri era al telefono con il giovane presente in casa, e i carabinieri – così come la polizia di Stato ma la competenza sull’accaduto è dell’Arma – si sono precipitati sul posto. I malviventi, però, erano già fuggiti dalla scena e nella villetta c’era solo il ragazzo, shoccato da questa esperienza di cui avrebbe fatto volentieri a meno. I due ladri, prima di scappare, lo avrebbero minacciato, senza tuttavia riuscire a portare via qualcosa. La verifica dei beni presenti in casa deve essere ancora completata ma pare che il bottino sia pari a zero. Nell’accaduto nessuno si è fatto male. E le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Terni – sul posto il personale del Nor e della Sezione operativa della Compagnia di Terni, oltre al Nucleo investigativo – puntano a risalire all’identità dei malviventi: almeno due ma probabilmente di più, considerando eventuali ‘pali’ in attesa all’esterno. Senza quell’ostacolo, avrebbero fatto forse razzìa di ciò che era presente in casa, anche andando a caccia di eventuali casseforti. Ma si può dire sia andata bene, visto che altre situazioni analoghe, in passato anche a Terni, hanno avuto conseguenze ben più pesanti e violente.