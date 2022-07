Terni: fermati con un etto di hashish in via Montegrappa. Due denunce

Gli agenti della III sezione della squadra Mobile della questura di Terni, impegnati in servizi contro furti e rapine, li hanno visti transitare in auto a tarda notte nei pressi della rotatoria posta alla fine di via Garibaldi, nel centro di Terni. Il veicolo ha accelerato e la cosa ha insospettito i poliziotti che li hanno seguiti, fermandoli poi in via Montegrappa – zona Città Giardino – dove i soggetti, tre giovani, sono scesi dal’auto cercando di fuggire. Nulla da fare, perché li hanno subito bloccati: uno di loro ha gettato all’interno dell’auto un involucro. Dentro c’erano circa 84 grammi di hashish. Addosso ad un altro passeggero, gli agenti hanno trovato altri 32 grammi della stessa droga. I tre sono risultati essere un cittadino libico residente a Perugia e con permesso di soggiorno regolare, un egiziano ed un tunisino entrambi irregolari in Italia e senza fissa dimora. I due trovati con la droga sono stati denunciati a piede libero mentre il terzo straniero – il giovane egiziano al volante dell’auto – è stato sanzionato per guida senza patente e perchè l’auto era priva di assicurazione, con conseguente sequestro amministrativo.

