Terni: Ferragosto con incidente alla Cascata. Si incastra con l’auto sul ponte e blocca tutti

LE FOTO

Curioso – e fortunatamente non grave – incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 15 agosto, intorno alle ore 15.30, nella zona del parcheggio del belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, in via Casale Cocchi. Un 41enne di nazionalità italiana, al volante di una Bmw, nel transitare sul ponticello che sovrasta il fiume Nera, si è infatti incastrato sulla struttura – che ha riportato danni così come l’auto – a causa di una manovra errata. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza. Per sbloccare la situazione sono servite oltre due ore e, nel corso degli accertamenti, gli agenti della Locale ternana hanno sottoposto il conducente dell’auto – che era andato a riprendere il mezzo dopo aver pranzato in un vicino ristorante – ai necessari accertamenti relativi alle condizioni in cui si era messo alla guida. Esami a cui potrebbero far seguito provvedimenti per violazione del Codice della Strada. Durante il tempo necessario alla rimozione del mezzo, ovviamente, coloro che avevano parcheggiato al di là del ponticello in questione, sono stati impossibilitati a riprendere i propri veicoli ed anche a transitare a piedi. Insomma, disagi per diverse persone.