Terni festeggia la sua ‘super nonna’: 105 anni per la signora Liliana

Giornata particolare per una delle ultracentenarie residenti a Terni, la signora Liliana, la cittadina più anziana della città. Lunedì ha festeggiato un traguardo di rilievo, i 105 anni: il sindaco Leonardo Latini e il vescovo Giuseppe Piemontese si sono recati nella sua abitazione per portarle gli auguri della città.

Gli ultracentenari

«La presenza degli anziani – le parole del sindaco – è un enorme valore che dobbiamo tutti contribuire a rispettare. Il patrimonio di esperienza e di umanità che i nostri anziani ci offrono costantemente è un dono enorme che non possiamo permetterci di ignorare. Per questo dobbiamo continuare a migliorare i servizi che li riguardano direttamente e dobbiamo cercare di coinvolgerli di più mettendoli a contatto e a confronto con le generazioni più giovani, in uno scambio costante che può essere proficuo per tutti». In città – ricorda palazzo Spada – sono 45 gli ultracentenari: «Di questi solo cinque sono uomini». In Umbria la donna più longeva è Augusta Giontella: ha compiuto 109 anni lo scorso 8 agosto e vive a Melezzole.