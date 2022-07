Terni: festival degli influencer in dubbio. Il Comune per ora glissa

Un susseguirsi di voci non proprio confortanti: questa è stata la giornata di martedì per i destini del primo festival italiano degli influencer, in programma – salvo ripensamenti – a Terni dal 23 al 25 settembre prossimi. La concomitanza con i comizi e quindi il ‘silenzio elettorale’ per il voto delle politiche (25 settembre), i dubbi di chi governa la sicurezza a Terni, la ricerca di sponsor che è tutt’ora in corso. E l’ipotesi slittamento che prende corpo. Spetterà ad organizzatori, Comune e istituzioni chiarire il percorso decisionale ma, prima di tutto, spiegare se il Terni Influencer & Creator Festival si farà. Intanto in Comune, per il momento, si preferisce glissare in attesa di chiamate più o meno risolutive. E i dubbi aumentano. E in tutto ciò mercoledì mattina si presentano le giornate ternane di Umbria Jazz in programma dal 15 al 18 settembre.

