Terni, festival influencer: il Comune revoca il contributo da 20 mila euro

di S.F.

Il 12 aprile l’ok della giunta Latini al contributo straordinario da 20 mila euro, ora a distanza di sei mesi arriva la revoca. Curioso passaggio a palazzo Spada nell’ambito del Terni Influencer & Creator Festival 2023 che, come noto, ha debuttato lo scorso aprile e vivrà il secondo appuntamento nello stesso mese del 2024.

Richiesta e accettazione

Bene, cosa è successo? L’organizzatore del festival è l’associazione culturale Umbria for the future e di mezzo c’è anche la coorganizzazione logistica, la concessione del patrimonio e la messa a disposizione di diversi locali cittadini (Bct in primis). Il 31 luglio è stata proprio l’associazione a comunicare via Pec la rinuncia ufficiale al contributo da 20 mila euro concesso dall’amministrazione comunale e di conseguenza il dirigente Andrea Zaccone, negli ultimi giorni, non ha fatto altro che prendere atto ed annullare gli impegni di spesa.