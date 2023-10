Primo step per il Terni Influencer & Creator Festival 2024

di S.F.

Terni Influencer & Creator Festival, primo step in Comune in vista dell’edizione 2024. Motivo? Il tema è finito al centro dell’attenzione della giunta: la proposta è sempre dell’associazione culturale Umbria for the future e riguarda il periodo compreso tra il 12 e il 14 aprile 2024, così come accadde nel debutto di quest’anno. In sostanza su proposta dell’assessore Michela Bordoni c’è l’approvazione dell’idea progettuale e delle linee di indirizzo per la concessione del patrocinio. Per il resto si vedrà nei prossimi mesi.