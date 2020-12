Terni, fiabe e doni scaldano il cuore di una città – Le foto

Polizia di Stato e Vigili del fuoco di Terni insieme, a Natale, per portare doni, fiabe – in campo l’agente/attore Stefano de Majo – e soprattutto tanto affetto ai pazienti dell’azienda ospedaliera di Terni, della casa di riposo di Collerolletta ed anche ad Andrea, il bimbo di 8 anni affetto da una grave patologia e la cui storia ha commosso tutti e mobilitato tante persone in una sorta di ‘gara di solidarietà’. Di seguito le immagini della bella mattinata che ha scaldato i cuori di pazienti, operatori sanitari e tante famiglie.

