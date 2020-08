Grave incendio nella notte fra domenica e lunedì, in strada di Volghe – fra San Carlo e Prisciano – a Terni. Le fiamme hanno interessato il tetto di un agriturismo e i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti intorno alle 2 di notte – con il lavoro che è proseguito per ore, fino alla mattinata di lunedì – per venire a capo della situazione. Pesanti i danni riportati dalla struttura.

