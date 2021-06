Terni, fiamme in casa a borgo Rivo: interviene il 115

Incendio in abitazione, nel pomeriggio di giovedì in via del Falco a Terni, nel quartiere di borgo Rivo. Le fiamme sono partite dalla cucina dell’appartamento, che si trova al piano terra di un edificio, ed hanno causato soprattutto danni da fumo. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Terni, con una squadra, per domare il rogo e ripristinare le condizioni di sicurezza. All’origine ci sarebbe un problema elettrico. Decisiva, per evitare guai maggiori, la segnalazione di un vicino di casa che ha notato del fumo uscire dalla finestra dell’abitazione interessata dall’incendio. Non si registrano comunque persone coinvolte né feriti: il residente era fuori città per impegni personali.

Condividi questo articolo su