Intervento dei vigili del fuoco di Terni, giovedì pomeriggio, nella zona di Villaggio Matteotti a seguito di un incendio divampato in un garage. Le fiamme – si apprende – avrebbero interessato dei rifiuti posti sopra un’Ape 50 in stato di abbandono. L’origine del rogo potrebbe essere dolosa, forse una bravata. Limitati, fortunatamente, i danni ma sarebbe potuta andare molto peggio visto che il fatto è accaduto in uno spazio semi chiuso, sottostante le abitazioni.

