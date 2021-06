Terni, fiamme nel palazzo: paura in corso Tacito

Intervento dei vigili del fuoco di Terni presso corso Tacito – poco dopo le 15 di martedì pomeriggio – a seguito di un principio d’incendio all’interno di un palazzo storico, dove tra l’altro ha sede Radio Galileo. Dalle prime informazioni sarebbe partito dai contatori elettrici di un condominio. Fumo e odore acre tra via Barberini e il corso: sul posto gli uomini del 115 con più squadre, gli operatori sanitari del 118, la polizia Locale e la squadra Volante della polizia di Stato.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – VIDEO

Stop traffico pedonale. L’evacuazione



Chiuso in via temporanea al traffico pedonale il tratto di corso Tacito che va dalla libreria Ubik fino in piazza della Repubblica per ragioni di sicurezza. Il palazzo è stato invaso dal fumo ed un’ulteriore squadra dei vigili del fuoco è giunta sul posto per le verifiche del caso con contestuale evacuazione del condomio. Una persona, Franco Allegretti di Radio Galileo, è stata soccorsa dal 118 e trasportato in ospedale per accertamenti a causa della possibile intossicazioni: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Seguono aggiornamenti