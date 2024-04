Terni, fiere e location: ‘apertura’ per l’area del palasport

di S.F.

Quattro fiere e l’iniziativa per il Natale, vale a dire il trenino da poco più di 10 mila euro. Sono le spese elencate martedì pomeriggio a palazzo Spada nell’ambito del confronto sul rendiconto di bilancio 2023: focus anche sul commercio in III commissione con protagoniste l’assessore Stefania Renzi e la posizione di elevata qualificazione Sandra Proietti Divi. Pochi soldi e tutti spesi.

IL TRENINO PER NATALE

IL RENDICONTO DI BILANCIO 2023 E IL GIUDIZIO DEI REVISORI

Fiere e ipotesi

Out il dirigente allo sviluppo economico e ambiente Paolo Grigioni. Motivo? «Un’emergenza sanitaria non chiara», la breve esposizione del presidente della III commissione Claudio Batini in avvio. Dunque ad esporre è la Proietti Divi: «Nel 2023 abbiamo speso tutta la disponibilità che avevamo». Si parla di circa 50 mila euro: «Ogni fiera cossta circa 10 mila euro, più il noleggio per il trenino di Natale da 12 mila. Abbiamo risparmiato un po’ perché le ultime due fiere sono state fatte in passeggiata, la spesa è stata la metà. In più c’è stato l’acquisto delle barriere anti intrusione, fondamentali», ha specificato la funzionaria tecnica. Breve anche l’intervento della Renzi: «L’operazione dello spostamento delle fiere è stato un obiettivo perseguito in primis per salvaguardare alcune risorse ed è stato fatto fino a quanto possibile. Per il futuro vedremo lo stato di avanzamento dei lavori e ascolteremo gli operatori: non è escluso che nel sito a loro destinato, dove si svolge ora il mercatino settimanale, si possano tranquillamente svolgere lì e non in Passeggiata. Sia la fiera di Santa Lucia che quella del Cassero. C’era aggravio di costi lungo corso del Popolo. Altri eventi? Quelli che si svolgeranno lungo le vie del centro non saranno mai con costi per l’amministrazione. Non saranno antieconomici, così come accaduto per il mercato di Forte dei Marmi». Vedremo. Non molto d’accordo Elena Proietti Trotti (FdI): «Eventi al centro antieconomici? Non è vero. Il Comune non è un’azienda privata, deve amministrare e non guadagnare». Discussione più soave del solito. Da ricordare che la fiera di San Matteo si svolge lungo via del Centenario e quella di San Valentino in viale Trento e viale degli Oleandri.