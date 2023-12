Terni: finisce con l’auto nel fiume Nera. Salvata una 23enne

Complesso intervento nella serata di giovedì per i vigili del fuoco di Terni lungo la statale Valnerina, a poche decine di metri dalla Cascata delle Marmore. L’operazione è scattata dopo che un’auto – a bordo solo la conducente, S.G., 23enne ternana – è finita nel fiume Nera poco prima delle 21: stava procedendo in direzione Terni e, dopo aver sbandato, è entrata prima in un’area parcheggio adiacente ad una struttura ricettiva e poi ha concluso la sua corsa con un ‘salto’ di circa 15 metri. Fortunatamente ha evitato un grosso albero lungo la strada e soprattutto è rimasta cosciente, a tal punto da uscire da sola dall’autovettura prima dell’arrivo degli operatori sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Provando anche a risalire dal dirupo.

Il primo ad arrivare sul posto è stato un giovane abruzzese, Patrizio Di Benedetto (nel video c’è una sua breve intervista), che si trovava nel vicino edificio: grazie al suono del clacson del veicolo coinvolto nell’incidente, una Fiat Punto, è riuscito a capire dove fosse terminato. Le operazioni di recupero dell’auto hanno avuto successo intorno alle 00.40, dopo poco più di un’ora dall’arrivo della gru. Come ricostruito anche grazie alle testimonianze, già da diversi chilometri la donna aveva un andamento a zig-zag a bassa velocità. Fortunatamente c’era un’altra persona che la precedeva lungo la statale Valnerina e quindi è stato subito possibile attivare i soccorsi. In loco anche la polizia di Stato e la Stradale per i rilievi del caso. Più due tecnici Enel. Banale dirlo, ma in questo caso poteva andare decisamente peggio, per tutta una serie di circostanze.

LA FOTOGALLERY