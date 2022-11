Disavventura per un’addetta di Poste Italiane, nel primo pomeriggio di lunedì in strada delle Grazie a Terni. Al volante dell’auto di servizio, ha eseguito una manovra in retromarcia ma il veicolo è finito in bilico, rischiando quasi di ribaltarsi. Nessuno si è fatto male ma per ‘rimetterlo in carreggiata’ è servito l’intervento del carroattrezzi. Che ha risolto il problema.

