Terni: imprevisto al cimitero. Le sembra una discesa ma è una scalinata

Incidente stradale al (sic) cimitero di Terni, nel pomeriggio di giovedì intorno alle ore 17. Una donna al volante di un’auto Volkswagen è finita in bilico su una delle scalinate del camposanto. Da quanto appreso la signora, che non è di Terni ma vive fuori città – e probabilmente non conosce il cimitero ternano – era convinta di andare incontro a una discesa. Invece lì c’erano le scale ma se ne è accorta quando era ormai troppo tardi. Fortunatamente non ha riportato conseguenze e gli airbag non sono eplosi. Per tirarla fuori da lì è servito l’intervento del carroattrezzi. E la curiosa situazione è stata presto risolta.

Condividi questo articolo su