Terni, Foconi cala il poker a Cagliari: quarto trionfo tricolore

Alessio Foconi cala il poker. Il fiorettista ternano in forza all’Aeronautica Militare e al Circolo Scherma Terni si è imposto a Cagliari ai campionati italiani assoluti individuali: per lui è la quarta affermazione in carriera su questo fronte.

IL TRIONFO DEL 2023 IN LIGURIA

Per lui trionfi nella fase ad eliminazione diretta contro Damiano Di Veroli, Federico Gregant, Francesco Ingargiola, Alessio Di Tommaso in semifinale e, nell’atto decisivo, Damiano Rosatelli per 15-13. Per lui decisamente un successo che fa ben sperare in vista dell’appuntamento più atteso, vale a dire il torneo olimpico di Parigi. «L’identificazione, l’appartenenza di un campione con il suo mondo è anche nella capacità di far sentire la propria città partecipe delle sue vittorie, delle sue soddisfazioni, della sua vita. La simbiosi di Alessio con Terni, con l’affetto di tutti gli sportivi ternani è totale ed infinita. Come massima autorità sportiva della provincia ma soprattutto come vecchio uomo di sport di questo lo ringrazio», il commento del delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli.