Fontana ‘De Sanctis’: c’è chi la utilizza nel modo sbagliato

Il caldo si fa sentire e soprattutto nel Ternano nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature fino a toccare quota 40 gradi. Fatto sta che talvolta qualcuno non resiste quando vede una fonte o uno spazio d’acqua per un po’ di refrigerio o magari per fare altro: è accaduto in centro a Terni nella fontana realizzata dalla scultrice Giovanna De Sanctis – sopra al parcheggio interratto di San Francesco, in largo Ottaviani -, recuperata e ripristinata in avvio di 2021 dopo l’input partito dal consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi. C’è a chi non è sfuggito il gesto, con tanto di foto a segnalare il particolare accadimento.

