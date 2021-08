Meteo in Umbria, caldo in aumento: massime da 40 gradi

«Modelli che non lasciano spazio a null’altro che sole e molto caldo». Lo scrive Umbria Meteo in merito alle previsioni per le prossime giornate sul territorio regionale: in arrivo un innalzamento delle temperature in particolar modo dalla prossima settimana. «Nessun rischio precipitazioni fin dopo il 20 agosto con temperature mediamente tra i 6°C e gli 8°C sopra norma. In Umbria, ed in particolare sul ternano, temperature massime intorno ai 40°C tra il 10 ed il 17 agosto». Per un po’ di fresco ci sarà da attendere.

