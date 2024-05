Terni, fontana piazza Duomo: «Ennesimo lavoro fatto male». Di mezzo un’infiltrazione

La fontana ‘dei due fiumi’ di piazza Duomo – inaugurata post restauro lo scorso 2 febbraio – a Terni e un problema che non è passato inosservato. A lanciarlo è l’ex consigliere Michele Rossi che, sulla scia di alcune segnalazioni di cittadini, evidenzia la questione: «Sembra che con le fontane in questa città siamo veramente sfortunati. Appena visto, già qualche settimana fa, pensavo si trattasse dell’inciviltà di qualche proprietario di cane e invece si tratta di una brutta infiltrazione dalla vasca superiore e addirittura su vari punti. Ennesimo lavoro fatto male. Possibile? Siamo sfortunati o le fontane non le sappiamo proprio restaurare?». Vedremo cosa accadrà.

