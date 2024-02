Terni, la fontana dei Due Fiumi restituita alla città – Fotogallery

Ci è voluto più del previsto ma alla fine la fontana monumentale dei Due Fiumi, in piazza Duomo a Terni, è restituita alla città. Venerdì mattina l’inaugurazione del restauro finanziato dalla fondazione Carit e portato avanti da Asm (ditte Bossi Renato srl e Cardinali srl) e l’Ati composto da Borzomati Anna/Studio Crc di Paolo Pastorello. Il costo complessivo è stato di 76.800 euro. «La realizzazione è avvenuta da parte di Corrado Vigni nell’anno 1935. L’artista – si legge sul portale di Art Bonus – ha voluto rappresentare in un giovane (Velino) colui che getta tramite un anfora le ache del fiume nell’anfora tenuta con le mani dal vecchio (Nera) in un contesto con una rappresentazione ambintale con alberi e rocce dando una rappresenztazione realistiva e del movimento nel suo insieme. Alla base delle statue è collocata una vasca del XVII secolo antecedente alla realizzazione della fontana». L’ultima fontana ad essere sistemata – la quarta – sarà quella in largo Liberotti. Hanno partecipato il vicesindaco Riccardo Corridore, l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi, il presidente della società partecipata Mirko Menecali, i dirigenti Asm Stefano Tirinzi e Giovanni Di Fabrizio, il vescovo Francesco Antonio Soddu, il dirigente comunale Piero Giorgini e l’alta professionalità Federico Nannurelli.

La soddisfazione

Chi ci tiene ad intervenire sul tema è l’ex consigliere comunale Michele Rossi: «Permettetemi la soddisfazione. Tutto partì da un mio atto di indirizzo in consiglio comunale che ho fortemente voluto e seguito in tutte le sue fasi di attuazione. Emozionante risentire il rumore dell’acqua. Si ringrazia Asm Terni SpA e Fondazione Carit e la precendente giunta. Peccato poi non ci fossero nemmeno i cittadini. Una opera del genere meritava una cerimonia partecipativa più importante».