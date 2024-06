Terni, forestazione urbana: appalto a Spoleto con ribasso del 23%. Vale 93 mila euro

di S.F.

Sei partecipanti – nessuna ternana – e via libera a favore di una società di Spoleto, la Gardenland di Bocci Novello per un valore unitario di poco superiore ai 93 mila euro ed un ribasso del 23,03% rispetto all’importo a base d’asta. Il Comune di Terni ha aggiudicato l’accordo quadro annuale per l’intervento di forestazione urbana sul territorio comunale.

LA PROCEDURA DI GARA ED I PARTECIPANTI

Come specificato nel capitolato d’appalto riguarda «interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico che fa capo ad un programma generale e globale di interventi di manutenzione del verde, teso alla conservazione e messa in sicurezza stradale ed è finalizzato a migliorare ed aumentare il livello di qualità ambientale della città». Gli elementi principali del progetto, al di là della messa in sicurezza degli alberi ‘adulti’, riguarda la mitigazione dell’inquinameto atmosferico, la riduzione delle emissioni climalteranti, il miglioramento del paesaggio urbano e del valore estetico degli spazi verdi. Vedremo gli sviluppi.