Terni, riapertura totale per via Giandimartalo di Vitalone

Novità attesa per la viabilità di Terni dopo lo smottamento parziale a Colle Obito dello scorso 6 gennaio. Nel primo pomeriggio di mecoledì è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia via Giandimartalo di Vitalone, coinvolta giocoforza dalla frana di inizio anno in zona ospedale: le operazioni di sistemazione e messa in sicurezza sono proseguite per oltre due mesi, quindi il via libera odierno dopo il posizionamento delle barriere. In questo periodo l’accesso è rimasto off-limits per chi proveniva da via Urbinati e viale VIII Marzo.

FRANA COLLE OBITO, OLTRE 400 MILA EURO PER LA SISTEMAZIONE

IL 6 GENNAIO LO SMOTTAMENTO