Terni, Francesco parte per Dublino: l’amicizia sconfigge la malattia

di Francesca Torricelli

‘Attento a ciò che desideri, perché potresti ottenerlo’, diceva Oscar Wilde. Ed è quello che è successo a Francesco, un ragazzo ternano di 25 anni, grazie ad amici speciali e ai ‘cacciatori di sogni’. Se Francesco, che lotta da anni contro il cancro, può finalmente realizzare il sogno di andare in Irlanda per la festa di San Patrizio, con i suoi due amici più cari e la loro professoressa del liceo, lo deve proprio a questi ragazzi, alla professoressa Antonella e all’associazione ‘Dreamcatchers Onlus’.

La malattia di Francesco

«Ho conosciuto Francesco, Lorenzo e Kevin – racconta Antonella Corpetti – perché ero la loro insegnante di inglese al liceo artistico di Terni. Erano al primo anno e Francesco aveva 15 anni quando purtroppo ha scoperto di avere un cancro al cervello. Per lui è iniziato il calvario, la lotta contro questo terribile male, sempre supportato dai suoi due amici fidati. Dopo 4 anni, al quinto liceo, Francesco, Lorenzo e Kevin mi vennero a cercare a scuola – la professoressa aveva lasciato la loro classe dopo il biennio – per chiedermi di accompagnarli in un viaggio in Irlanda per la festa di San Patrizio. Francesco, in quell’occasione, mi aprì il cuore spiegandomi che voleva che partecipassi al viaggio perché era rimasto affascinato da come gli avevo descritto l’Irlanda con i suoi cieli azzurri e i prati verdi: nei giorni più duri della malattia, erano tra le cose che più gli avevano dato serenità. Ma io, purtroppo, non potevo assentarmi da scuola per accompagnarli e quel viaggio non si fece».

La realizzazione di un sogno

Gli anni intanto passano, Francesco continua la sua battaglia tra letti di ospedale, interventi e il trasferimento a Milano dove, tra le cure, è riuscito ad ottenere una laurea triennale al Politecnico e sta frequentando la magistrale in design della comunicazione. Ma il sogno di quel viaggio resta sempre nel cuore della professoressa e degli amici che non hanno mai smesso di far sentire a Francesco il loro supporto. Poi Antonella viene a conoscenza della ‘Dreamcatchers Onlus’, un’associazione che ha come obiettivo quello di aiutare bambini e ragazzi affetti da gravi patologie a realizzare i loro sogni di viaggio ed esperienze, alleggerendo in qualche modo il percorso in salita che la vita ha riservato loro. Questi ragazzi sono spesso costretti a rinunciare ai propri desideri, per via dei problemi di salute e a volte anche delle condizioni economiche, ma ora i loro sogni si possono avverare. L’insegnante ne parla a Lorenzo e Kevin che non ci hanno pensato due volte e, senza dire nulla a Francesco, hanno scritto una lettera all’associazione chiedendo loro una mano. Qualche giorno di trepidante attesa e poi la bella notizia: il viaggio si farà. Lorenzo e Kevin hanno svelato tutta la sorpresa a Francesco in videochiamata: «Prepara i bagagli, il prossimo 15 marzo abbiamo un volo per Dublino», il tutto tra mille risate e anche qualche lacrima di commozione. La professoressa Antonella, ovviamente, partirà con loro.