Terni, fuga di gas a borgo Bovio: 26enne manomette centralina e la polizia lo arresta

Ne ha combinate davvero di tutti i colori, fra venerdì e sabato scorsi, un 26enne di origini nordafricane che è stato arrestato in flagrante dalla squadra Volante della questura di Terni. Il giovane, a borgo Bovio, ha divelto le valvole di una centralina pubblica del gas – dove era riuscito ad entrare dopo aver forzato le ante -, causando la fuoriuscita di metano e quindi una situazione di reale pericolo pubblico.

Paura di saltare in aria

La prima segnalazione al 113 è arrivata sabato pomeriggio: il 26enne era stato visto colpire delle fioriere con un bastone. Poi la seconda chiamata, quella del gas. Comprensibile lo spavento dei residenti che, nel timore di saltare in aria, sono intervenuti scendendo in strada e chiedendo aiuto. Il ragazzo – incensurato e regolare in Italia – è stato subito arrestato per danneggiamento aggravato. I tecnici del gas ed i vigili del fuoco hanno invece provveduto alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del servizio.

Seguita in strada

Le indagini della squadra Volante di Terni hanno consentito anche di accertare che la sera di venerdì il 26enne, con in mano un coltello, aveva seguito in strada una donna che stava portando a spasso il proprio cane. La poveretta, spaventata, si era rintanata nell’ingresso di un palazzo. Sempre il giovane, in precedenza, aveva anche danneggiato il vano cantine di uno stabile.

Visite e convalida

Dopo l’arresto è stato sottoposto a valutazioni mediche, visto lo stato confusionale. Dopo la consulenza psichiatrica il giovane nordafricano è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura e, lunedì, in tribunale per la convalida disposta dal giudice. La misura adottata è quella dell’obbligo di firma.