Terni, fuga in auto dopo aver visto la polizia: denunciato, aveva cocaina

Ha visto avvicinarsi la pattuglia della squadra Volante e ha immediatamente accelerato per andare in fuga. Gli è andata male: un 24enne di origini albanesi è stato denunciato a Terni mercoledì sera al termine di un inseguimento. Aveva con sé cocaina e 715 euro in contanti.

L’inseguimento

Il fatto è accaduto durante i controlli straordinari antidroga della polizia di Stato. Alla vista dell’auto, il giovane ha provato a far perdere le proprie tracce svoltando in una via secondaria e «facendo stridere i pneumatici». A stretto giro è stato bloccato in via Di Vittorio: il 24enne a questo punto ha dichiarato agli agenti di essere in città in visita ad alcuni zii. Con un problema, non conosceva né il nome né l’indirizzo. La successiva perquisizione del mezzo ha consentito di far saltare fuori 715 euro e, sotto l’autoradio. una bustina con 20 involucri di cocaina per più di 13 grammi. Per lui, entrato in Italia con un visto per turismo, c’è la denuncia.