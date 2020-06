Terni, funziona il patto locali-forze dell’ordine. Maxi multa in via Roma

Un ‘ponte lungo’ – quello del 2 giugno – con ottimi risultati sul fronte dell’ordine pubblico e del rispetto delle misure, a Terni. In campo tutte le forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizia Locale con il supporto del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e di unità cinofile della polizia – in collaborazione con i gestori del locali del centro cittadino che hanno messo in campo servizi di vigilanza privata.

Maxi multa ad un locale

«Nella maggior parte delle situazioni – riferisce la questura di Terni -, tutto si è svolto senza particolari criticità, nonostante ci siano stati segnali di deriva comportamentale nel mondo giovanile, concretizzati in interventi della polizia nei confronti di ragazzi – anche minori – che avevano fatto abuso di sostanze alcoliche. In tale contesto, è stato sanzionato il titolare di un locale di via Roma con il pagamento di 6.666 euro, per aver somministrato bevande oltre l’orario di chiusura, e di 400 euro per aver venduto bevande alcoliche a minori di 16 anni».