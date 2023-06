Terni: fuori strada a Maratta. Abbatte 15 metri di guardrail

Incidente stradale autonomo martedì mattina intorno alle ore 10 in via Lessini, a Maratta, dove un uomo ultrasettantenne, al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. In seguito al sinistro, l’autovettura ha abbattuto circa quindici metri di guardrail e un segnale stradale. L’anziano fortunatamente non ha riportato conseguenze e l’intervento del 118 non si è reso necessario. Sul posto, oltre al personale di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità.

