Incidente giovedì mattina in piazza Solferino, a Terni. Un furgone condotto da un ternano è finito in retromarcia contro una fioriera e un palo della segnaletica con telecamera, danneggiandoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni per le operazioni di messa in sicurezza e gli agenti della polizia Locale per rilevare i danni.

